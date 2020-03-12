UEFA ile ulusal federasyonlar, koronavirüs için toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA ile ulusal federasyonlar, koronavirüs için toplanacak - Son Dakika Spor

UEFA ile ulusal federasyonlar, koronavirüs için toplanacak

6 saat önce

UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.

UEFA ile ulusal federasyonlar, koronavirüs için toplanacak, System.String[]

UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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