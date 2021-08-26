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UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

26.08.2021 20:57
UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalya deplasmanında AS Roma ile karşılaşıyor.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalya deplasmanında AS Roma ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Karsdrop'un pasında topu önüne alan Cristante'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Karsdrop'un pasıyla topla buluşan Pellegrini'nin yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Karsdrop'un ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişine vuran Pellegrini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Stat: Olimpico

Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx

AS Roma: Patricio xx, Karsdrop xx, Mancini xx, Ibanez xx, Vina xx, Cristante xx, Veretout xx, Zaniolo xx, Pellegrini xx, Mkhitrayan xx, Abraham xx

Yedekler: Pietro Boer, Daniel Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Villar, Amadou Diawara, Edoardo Bove, Darboe, El Shaarawy, Shomurodov, Mayoral, Carles Perez

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Trabzonspor: Uğurcan x, Peres x, Edgar Ie x, Vitor Hugo x, Trondsen x, Siopis x, Marek Hamsik x, Nwakaeme x, Bakasetas x, Gervinho x, Cornelius x (Djaniny dk. 19 x)

Yedekler: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Yunus, Abdulkadir Ömür, Yusuf, Koita

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Cristante (dk. 20) (AS Roma)

Sarı kartlar: Veretout (AS Roma), Siopis (Trabzonspor) - ROMA

UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Trabzonspor, Play Off, UEFA, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi: AS Roma: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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