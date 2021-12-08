UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Dortmund: 5 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Mücadele Borussia Dortmund'un 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada sol çaprazdan ver kaç yaparak ceza sahasına giren Reus üç oyuncuyu geçtikten sonra rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
68. dakikada sol kanattan Schulz'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Erling Haaland'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-0
75. dakikada Dahoud'un sağ kanttan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.
81. dakikada Dahoud'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Haaland'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0
Stat: Signal Iduna Park
Hakemler: François Letexier xx, Cyril Mugnier xx, Mehdi Rahmouni xx
Borussia Dortmund: Gregor Kobel xx, Mats Hummels xx, Nico Schulz xx, Thomas Meunier xx (Reinier dk. 46 x), Dan-Axel Zagadou xx (Marin Pongracic dk. 73 x), Axel Witsel xx, Mahmoud Dahoud xx, Jude Bellingham xx (Raphael Guerreiro dk. 73 x), Marco Reus xx (Erling Haaland dk. 63 xx), Marius Wolf xx (Felix Passlack dk. 62 x), Donyell Malen xx
Yedekler: Silas Ostrzinski, Steffen Tigges
Teknik Direktör: Marco Rose
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Welinton Silva x, Necip Uysal x, Umut Meraş x, Francisco Montero x, Cyle Larin x (Rachid Ghezzal dk. 69 x), Josef de Souza x (Atiba Hutchinson dk. 82 ?), Mehmet Topal x, Kenan Karaman x (Rosier dk. 46 x), Can Bozdoğan x (Salih Uçan dk. 76 x), Michy Batshuayi x
Yedekler: Emre Bilgin, Serdar Saatçi, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Donyell Malen (dk. 29), Marco Reus (dk. 45+2 pen.), Reus (dk. 53), Erling Haaland (dk. 68 ve 81) (Borussia Dortmund)
Kırmızı Kart: Welinton (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Montero, Larin, Josef de Souza (Beşiktaş)
(İHA)
Kaynak: İHA
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