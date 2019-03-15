UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yapılan Kura Çekimi Sonrası Oluşan Çeyrek Final Eşleşmeleri Şöyle...
2 saat önce
IHAAW141802-SPO/15-03-2019- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle: - Ajax - Juventus - Liverpool - Porto - Tottenham - Manchester City - Barcelona - Manchester United 15.03.2019 14: 18: 02 TSI NNNN.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:23 Kaynak: İHA
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