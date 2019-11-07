UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip bir üst tura çıkma şansını kaybetti.
İlk yarı
4. dakikada sol kanattan Marcelo'nun ortasında penaltı noktası yakınlarında Rodrygo'nun vuruşu sol köşeden ağlara gitti. 1-0
7. dakikada Kroos'un pasıyla sağ kanattan topla buluşan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Rodrygo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
13. dakikada N'zonzi'nin Kroos'a ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Zwayer, penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ramos, topu ağlara yolladı. 3-0
45. dakikada sağ kanattan Rodrygo'nun yerden pasında ceza sahası içinde Benzema'nın şutu filelere gitti. 4-0
İkinci yarı
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Casemiro'nun ortasında altıpas noktası yakınlarında Benzama'nın vuruşu üstten çıktı.
68. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı köşe atışında, ön direkte Isco'nu kafa vuruşunu kaleci Muslera çeldi.
74. dakikada Rodrygo'nun pası ile sol çaprazdan ceza sahasına giren Benzema'nın şutunda Muslera gole izin vermedi.
81. dakikada ceza sahası sağ kanadından Carvajal'ın pasında ön direkte Benzama, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-0
90+2. dakikada Benzama'nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Rodrygo maçın skorunu belirleyen golü filelere yolladı. 6-0
Stat: Santiago Bernabeu
Hakemler: Felix Zwayer xx, Thorsten Schiffner xx, Marco Achmüller xx
Real Madrid: Courtois xxx, Sergio Ramos xxx, Varane xxx, Marcelo xxx (Mendy dk. 43 x), Carvajal xxx, Valverde xx, Casemiro xx (Modric dk. 60 x), Toni Kroos xxx, Eden Hazard xxx (Isco dk. 68 x),Rodrygo xxxx, Benzema xxxx
Yedekler: Areola, Mendy, Militao, Luka Jovic, Vazquez
Teknik Direktör: Zinedine Zidane
Galatasaray: Muslera x, Luyindama x, Nagatomo x (Adem Büyük dk. 89 ?), Mariano x, Marcao x, Lemina x, Seri x, N'zonzi x (Ömer Bayram dk. 46 x), Feghouli x, Babel x, Andone x (Donk dk. 46 x)
Yedekler: Okan Koçuk, Selçuk İnan, Belhanda, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Rodrygo (dk. 4, 7 ve 90+2), Sergio Ramos (dk. 14 pen.) Benzema (dk. 45 ve 81) (Real Madrid)
Sarı kartlar: Valverde (Real Madrid), N'zonzi, Babel (Galatasaray)