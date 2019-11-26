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UEFA, Türk hakemi değiştirdi

6 saat önce

UEFA, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nun itirazı sonrası Avrupa Ligi'nde Dudelange - APOEL arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'yı görevden alarak, yerine İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi atadı.

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UEFA, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nun itirazı sonrası Avrupa Ligi'nde Dudelange - APOEL arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'yı görevden alarak, yerine İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi atadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında oynanacak olan Dundelange-APOEL karşılaşmasında hakem değişikliği yaşandı. Rum temsilcisi, UEFA tarafından maça atanan FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı maçta istemediğini belirtip Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nu devreye sokarak UEFA'ya itirazda bulundu. UEFA, Rum ekibinin itirazını kabul ederek Avrupa Ligi'ndeki Dundelange-APOEL maçına İtalyan Hakem Gianluca Rocchi'yi görevlendirdi.APOEL resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk hakemlerinin, 1974'ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir, bununla birlikte UEFA'nın değişiklik talebimizi anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Gianluca Rocchi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:14 Kaynak: DHA
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