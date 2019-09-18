Son Dakika Haberleri: Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndü
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Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndü

1 saat önce

Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndüBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan olay, yürekleri ağızlara getirdi.

Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndü

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan olay, yürekleri ağızlara getirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, küçük bir çocuk alışveriş merkezinden yola fırladı, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Kamera görüntüleri, yaşanan olayın tehlikesini de gözler önüne serdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde Balıkpazarı Eski Atlas Sinamasının bulunduğu bölgede yaşanan olayda, ailesiyle alışveriş merkezine giden çocuk bir anda yola fırladı. O anda yoldan geçmekte olan otomobilin arka bölgesine çarpan çocuk, yere düştü. Bir kaç saniye önce yola çıksa, otomobilin altında kalacağı görüldü. Çocuğun aracın arka bölümüne çarpması sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. 112 ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Ufak çocuk saniyelerle ölümden böyle döndü

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
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