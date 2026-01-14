Uganda'da Seçim Öncesi İnternet Kesintisi ve Askeri Önlemler

Uganda'da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde internet erişiminin kısıtlanması ve başkent Kampala başta olmak üzere, birçok bölgede askerlerin sokaklara konuşlandırılması, halkın ve muhalefetin sert tepkilerine yol açtı.

Uganda İletişim Komisyonu (UCC), ülkedeki tüm servis sağlayıcılarının internet hizmetlerini durdurmasını istedi.

Komisyon, kararın kamu güvenliği gerekçesiyle alındığını belirterek çevrim içi yanlış bilgilendirme, dezenformasyon, seçim usulsüzlükleri ve şiddetin teşvikinin önlenmesinin amaçlandığı gerekçelerini sundu.

Muhalefet partileri ve hak savunucuları ise internet kesintisinin, seçim sürecini izleyen aktivistlerin ve gazetecilerin çalışmalarını ciddi biçimde zorlaştırdığını ifade ediyor.

Uganda'da 2021 seçimleri sırasında da internet erişimi en az bir hafta boyunca kesilmiş, seçim sürecinde yaşanan protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ana muhalefet lideri ve Bobi Wine olarak bilinen Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi, internet kesintisine ilişkin UCC yazısını X hesabından paylaşarak destekçilerine, çevrim dışı iletişim sağlayan uygulamaları kullanma çağrısında bulundu. Kyagulanyi, internet erişiminin askıya alınması kararını alanları "korkak" olarak nitelendirdi.

Başkent ve birçok bölgeye asker konuşlandırıldı

Ülkede seçimler öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Uganda hükümeti, 10 Ocak'tan itibaren başkent Kampala'nın bazı bölgelerinde zırhlı araçlar eşliğinde askerlerin konuşlandırıldığını açıkladı.

Yetkililer, bu adımın olası şiddet olaylarını önlemeyi amaçladığını savundu.

Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, yeni yıl konuşmasında güvenlik güçlerine, "suçlu muhalefet" olarak nitelediği kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanılmasını tavsiye ettiğini söylemişti.

Museveni yedinci dönemi için aday

1986'dan bu yana iktidarda bulunan Ulusal Direniş Hareketinin lideri Museveni'nin iktidarını sürdürüp sürdürmeyeceğini belirleyecek seçimlerde, yedinci dönemini hedefleyen 81 yaşındaki cumhurbaşkanına, 43 yaşındaki Kyagulanyi'nin de aralarında bulunduğu 7 aday rakip oluyor.

Museveni, iktidarını sürdürmek amacıyla yıllar içinde anayasal düzenlemelere gitmiş, 2005'te dönem sınırlaması, 2017'de ise cumhurbaşkanlığı için yaş sınırının kaldırılmasıyla yeniden adaylığının önünü açmıştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Uganda'da, 21,6 milyon civarında kayıtlı seçmen bulunuyor.

Uluslararası gözlemciler endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve çeşitli uluslararası kuruluşlar, Uganda'daki seçim sürecini yakından izlediklerini duyurdu.

Yapılan değerlendirmelerde ifade özgürlüğü, toplanma hakkı ve adil seçim koşullarına ilişkin kaygılar dile getirildi. Gözlemciler, seçimlerin yalnızca sonuçlarıyla değil, sürecin şeffaflığı ve kapsayıcılığıyla da Uganda'nın siyasi geleceği açısından belirleyici olduğu görüşünde birleşiyor.

Uzmanlar ise Uganda'daki seçimlerin, Museveni'nin iktidarını sürdürüp sürdürmeyeceğinden öte, ülkede demokratik kurumların işleyişi ve siyasal alanın geleceği açısından bir sınav niteliği taşıdığını belirtiyor.