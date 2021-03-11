Aksaray'ı "düşük riskli" şehirler arasına sokma çabası başladı - Son Dakika

Aksaray'ı "düşük riskli" şehirler arasına sokma çabası başladı

11.03.2021 11:19
Aksaray'ı

kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye haritası risk oranına göre farklı renklere boyanmıştı. Yüksek riskli kırmızı bölgede yer alan Aksaray'ı vatandaşlar düşük riskli bölgeye çekmeye çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategoride yer alan Aksaray'da gönüllü gençler, vatandaşları salgınla mücadele konusunda bilinçlendirerek kentin "düşük riskli" şehirler arasına girmesini sağlamaya çalışıyor. Bu gençler arasında Ugandalı üniversite öğrencisi İsmail Turabi de yer alıyor.

Risk haritasında kırmızı renkte yer alan Aksaray'ın hızla normalleşebilmesi adına birçok proje yürütülüyor. Valilik daha önce salgınla mücadele kapsamında, yoğunluğun ve bulaşının azaltılması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri bakkal, kasap ve marketlerin kapanması kararı almıştı.

Kırmızı rengin maviye dönebilmesi için adeta seferberlik ilan edilen kentte Valilik de bu kapsamda "Gençler, Gençler İçin" projesini başlattı. 60 öğrencinin gönüllü görev aldığı projeye katılım her geçen gün artıyor.

Projede yer alan gönüllü gençler farkındalık oluşturmak adına park, cadde ve sokaklar ile kalabalık alanları gezerek insanları tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor, bilinçlendiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birinin toplumsal bilinç ve şuurun temini olduğunu söyledi.

Aksaray Gençlik Merkezindeki gençleri salgınla mücadele sürecine dahil ettiklerini aktaran Aydoğdu şöyle konuştu:

"Sağ olsun gençlerimiz caddelerde, sokaklarda ve tüm park alanlarında gezerek yaşlı ve gençleri uyarıyor. Gençlerimiz Aksaray halkına destek oluyor, çok güzel bir farkındalık oluşturdu. Vatandaşa uyarı konusunda daha etkili olduklarını gördük. Onların söylemleri ve üslupları çok daha güzel ve tatlı. Onun için şu anda Aksaray'da gençlerimiz, insanlara kurallara uyma konusunda telkinde bulunuyor. Böylelikle bir farkındalık oluşuyor. Aksaray'da tüm kurum ve kuruluşlar sahada çalışma yürütüyor. Bunlardan en önemlisi de gençlerimiz."

Aydoğdu, Aksaraylıların işin ciddiyetini anladığını, kurallara uyma konusuna da hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Salgın sürecinde toplumun tüm katmanlarıyla görüştüklerini aktaran Aydoğdu şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizle, imamlarımızla, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle, muhtarlarla, apartman yöneticileriyle ve market sahipleriyle, hepsiyle tek tek görüştük. Ne yapmamız gerektiğini anlattık. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aldığımız bu tedbirler sonucunda kurallara da uyarsak kısa bir süre içerisinde kategori olarak gerileyeceğimizi düşünüyorum. Bizim derdimiz insanların yaşam alanlarını kısıtlamak değil, insanların huzuru ve sağlığı. Bu mücadeleyi iyi yaparsak okula gitmeyen yavrularımız, gençlerimiz okula gidebilecek. İş yerlerini açamayan esnaflarımız da iş yerlerini açıp ekmek kazanmaya başlayacaklar."

"Maske takma işini ciddiye alırsak her şey çok daha güzel olur"

Aksaray Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Ugandalı İsmail Turabi de sağlık için Kovid-19'la mücadele etmeleri gerektiğini anlatarak, "Sokaklarda hala vatandaşlarımız maske takmıyor. Biz bunları uyarıyoruz. Maske takma işini ciddiye alırsak her şey çok daha güzel olur. Böylelikle en kısa zamanda Kovid-19'u yenebiliriz. Vatandaşları uyarıyoruz, bazıları tepki veriyor ama biz yılmadan uyarılara devam ediyoruz. Gençler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kırmızı kategorideki Aksaray'ın en kısa zamanda mavi kategoriye inmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Merve Dink de gençlik merkezindeki öğrencilerin gönüllü olarak bu işe başladıklarını, Aksaray'ın rengini "Mavi"ye çevirmek için daha da çalışacaklarının dile getirdi.

Hamza Aydoğdu, Üniversite, Aksaray, Turabi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'ı 'düşük riskli' şehirler arasına sokma çabası başladı - Son Dakika


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