Uğur Mumcu Basınevi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uğur Mumcu Basınevi Açıldı

Uğur Mumcu Basınevi Açıldı
25.01.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Uğur Mumcu'nun 33. yılı için yeni basınevi açılışı yapıldı, gazetecilik ele alındı.

Tekirdağ'da, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümünün 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Uğur Mumcu Basınevi" nin açılışı gerçekleştirildi.

Basın mensuplarının kullanımına sunulmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince hazırlanan basınevinin açılışında konuşan CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gün boyunca gazetecilerin sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

Uğur Mumcu'yu rahmetle andıklarını belirten Bulut, "Böylesine önemli bir isimle bu açılışı yapmak onur verici. Gazetecilikte araştırma olmazsa yoksulluk ve yolsuzluk ortaya çıkarılamaz. Anayasal bir hak olan gerçekleri öğrenme hakkı da bu şekilde güvence altına alınır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise konuşmasında Uğur Mumcu'ya ilişkin anılarını paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de anlamlı bir açılış yaptıklarını ifade ederek, Uğur Mumcu'nun cesur ve ilkeli bir gazeteci olduğunu vurguladı.

Yüceer, "Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yıl dönümünü geride bıraktık. Basınevimize onun adını vererek bu mirası yaşatmak istedik. Burada basın mensuplarının kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini daha düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütebilecekleri bir ortam oluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basınevinin açılışı yapıldı ve katılımcılar basınevini gezdi.

Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, CHP İl Başkanı Cenk Boduç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uğur Mumcu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu Basınevi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:26:36. #7.11#
SON DAKİKA: Uğur Mumcu Basınevi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.