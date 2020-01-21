Uğur Mumcu Kadıköy'de anılacak - Son Dakika
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Uğur Mumcu Kadıköy'de anılacak

6 saat önce

Uğur Mumcu, ölümünün 27'inci yılında Kadıköy Belediyesinin düzenlediği "Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma Gecesi" programıyla anılacak.

Uğur Mumcu Kadıköy'de anılacak, System.String[]

Uğur Mumcu, ölümünün 27'inci yılında Kadıköy Belediyesinin düzenlediği "Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma Gecesi" programıyla anılacak.


24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Belediyesinin düzenlediği bir programla anılacak. Uğur Mumcu ve tüm basın şehitlerine atfedilen "Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma" programı, 24 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.


Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın açılış konuşmasını yapacağı anma gecesinde Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarı Miyase İlknur, Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarı Barış Doster konuşmacı olacak. Tiyatrocu Levent Üzümcü'nün Uğur Mumcu makalelerini okuyacağı etkinlik, müzisyen Deniz Özçelik'in dinletisi ile son bulacak. - İSTANBUL

Uğur Mumcu, Kadıköy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
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