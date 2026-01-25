Uğur Mumcu Yol Koşusu: 1500 Sporcu Yarıştı - Son Dakika
Spor

Uğur Mumcu Yol Koşusu: 1500 Sporcu Yarıştı

Uğur Mumcu Yol Koşusu: 1500 Sporcu Yarıştı
25.01.2026 15:17
Kartal'da düzenlenen koşuda Tuğba Yenigün ve Adel Mechael birincilik kazandı, ödüller verildi.

15. Uğur Mumcu Yol Koşusu gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun anısına düzenlenen koşuya, yaklaşık 1500 sporcu katıldı.

Kartal Sahil Meydanı'nda başlayıp aynı noktada tamamlanan 10 kilometrelik koşunun kadınlar kategorisinde milli sporcu Tuğba Yenigün, 34 dakika 15 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Erkeklerde ise Adel Mechael, 29 dakika 11 saniye ile koşuyu zirvede bitirdi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına organizasyonda yer alan AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, koşuyu 46 dakika 53 saniyelik dereceyle bitirdi. AASK Atletizm Branş Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul da yarışı 39 dakika 11 saniyede tamamladı.

Koşunun ardından ödül töreni düzenlendi. Genel klasmanda dereceye giren ilk 5 sporcuya kupa ve para ödülü takdim edildi. Yaş gruplarında da en iyi süreyi elde eden isimlere kupa ile şilt verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Uğur Mumcu, Spor, Son Dakika

