Uğur Soğutma, İhracatın Yıldızları'ndan İki Ödül Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Uğur Soğutma, İhracatın Yıldızları'ndan İki Ödül Aldı

Uğur Soğutma, İhracatın Yıldızları\'ndan İki Ödül Aldı
26.01.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur Soğutma, EİB'in 2025 İhracatın Yıldızları listesinde iki ödül kazanarak başarılarına devam etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulduğu 1954 yılından bu yana 72 yıldır faaliyetlerini başarı ile sürdüren Uğur Soğutma, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde çifte ödül aldı. Başarı ve ihracattaki şampiyonluğunu geleneksel hale getiren Uğur Soğutma hem iklimlendirme hem de elektrik ve elektronik sektöründe ihracatın yıldızları arasında yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılı "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, 17 kategoride 51 ödül dağıttı. Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İklimlendirme ve Elektronik/Elektrik sektörlerinde olmak üzere iki ödül alarak törene damgasını vurdu.

Törende Egeli ihracatçıların, 18,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığı dile getirildi. ülkemize değer katan bu markalardan biri de Uğur Şirketler Grubu oldu.

Törende konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2025'te ihracatın 18,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ödül töreninde katkı sağlayan tüm firmalara teşekkür eden Eskinazi, ödül alan firmaların toplam ihracat rakamı içinde en çok ihracat yapan firmalar içinde yer aldığını ve bu oranın yüzde 59 olduğunu ifade etti.

Ödülleri kurum adına alan Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, 1954 yılında kurulan ve 72 yılını kutlayan Uğur Soğutmanın, 146 ülkeye ihracat yaparak, 2025 yılında ilk 1000 ihracatçı içinde 148. sırada yer aldığını belirtti. Uğur Soğutma'nın 2 bin 500 çalışanı ile ülke ekonomisine ve yerel istihdama katkı vermeye devam ediyor olmasından son derece mutlu olduklarını kaydeden Ulaş, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin prestijli iki ödül kazanarak toplam ihracattaki payını göstermiş olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uğur Soğutma, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uğur Soğutma, İhracatın Yıldızları'ndan İki Ödül Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
13:01
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:14:52. #7.11#
SON DAKİKA: Uğur Soğutma, İhracatın Yıldızları'ndan İki Ödül Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.