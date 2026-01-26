Uğur Soğutma, İhracatın Yıldızları\'ndan İki Ödül Aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulduğu 1954 yılından bu yana 72 yıldır faaliyetlerini başarı ile sürdüren Uğur Soğutma, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde çifte ödül aldı. Başarı ve ihracattaki şampiyonluğunu geleneksel hale getiren Uğur Soğutma hem iklimlendirme hem de elektrik ve elektronik sektöründe ihracatın yıldızları arasında yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılı "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, 17 kategoride 51 ödül dağıttı. Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İklimlendirme ve Elektronik/Elektrik sektörlerinde olmak üzere iki ödül alarak törene damgasını vurdu.

Törende Egeli ihracatçıların, 18,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığı dile getirildi. ülkemize değer katan bu markalardan biri de Uğur Şirketler Grubu oldu.

Törende konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2025'te ihracatın 18,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ödül töreninde katkı sağlayan tüm firmalara teşekkür eden Eskinazi, ödül alan firmaların toplam ihracat rakamı içinde en çok ihracat yapan firmalar içinde yer aldığını ve bu oranın yüzde 59 olduğunu ifade etti.

Ödülleri kurum adına alan Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, 1954 yılında kurulan ve 72 yılını kutlayan Uğur Soğutmanın, 146 ülkeye ihracat yaparak, 2025 yılında ilk 1000 ihracatçı içinde 148. sırada yer aldığını belirtti. Uğur Soğutma'nın 2 bin 500 çalışanı ile ülke ekonomisine ve yerel istihdama katkı vermeye devam ediyor olmasından son derece mutlu olduklarını kaydeden Ulaş, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin prestijli iki ödül kazanarak toplam ihracattaki payını göstermiş olduğunu ifade etti.