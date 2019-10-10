Son Dakika Haberleri: Uğur Yücel'den İzmir'de kapalı gişe performans
Son Dakika Güncel Uğur Yücel'den İzmir'de kapalı gişe performans

Uğur Yücel'den İzmir'de kapalı gişe performans

40 dakika önce

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile bu yaz yeniden seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Uğur Yücel, Kerki Solfej ile birlikte çıktığı Türkiye turnesine devam ediyor.

Uğur Yücel'den İzmir'de kapalı gişe performans, System.String[]

'AZINLIKTA KALDIK' GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

İzmirliler, dün akşam İzmir Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıkan Uğur Yücel'e büyük ilgi gösterdi ve gösterinin biletleri saatler öncesinden tükendi.

Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık', seneler sonra yeniden güldürüyor. Son olarak dün akşam İzmir seyircisiyle buluşan Uğur Yücel, tek kişilik gösterisini kapalı gişe olarak sahneledi. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği ve gösteri boyunca keyifli anlar yaşadığı gecede, Uğur Yücel sahnede yine muhteşem bir performans sergiledi.

Uğur Yücel, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:01 Kaynak: Bültenler
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