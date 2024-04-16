UK Finance, Regulated Liability Network ile İnternet Dolandırıcılığını Azaltmayı Hedefliyor - Son Dakika
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UK Finance, Regulated Liability Network ile İnternet Dolandırıcılığını Azaltmayı Hedefliyor

UK Finance, Regulated Liability Network ile İnternet Dolandırıcılığını Azaltmayı Hedefliyor

Birleşik Krallık'ta bankacılık ve finans alanında öncü bir adım atan UK Finance, Regulated Liability Network (RLN) ile deneysel süreçlere başladı. Bu girişim, Barclays, HSBC ve diğer büyük finans kuruluşlarının katılımıyla internet dolandırıcılığını azaltmayı ve dijital işlemleri güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

16.04.2024 21:09  Güncelleme: 21:14
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Birleşik Krallık'ta bankacılık ve finans alanında öncü bir adım atan UK Finance, Regulated Liability Network (RLN) ile deneysel süreçlere başladı. Bu girişim, Barclays, HSBC ve diğer büyük finans kuruluşlarının katılımıyla internet dolandırıcılığını azaltmayı ve dijital işlemleri güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

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Birleşik Krallık'taki bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren bir ticaret birliği olan UK Finance, yenilikçi bir çalışma başlattığını duyurdu. Birleşik Krallık Düzenlenmiş Sorumluluk Ağı (RLN) ile yürütülecek bu deneysel sürece, birliğe üye on bir kuruluş aktif olarak katılıyor.

Çalışmalar kapsamında, teknik ve yasal boyutlarla birlikte müşteri deneyimlerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu süreç, üç farklı senaryo üzerinden ele alınacak. İlk etapta, fiziksel ürünlerin teslimatı sırasında ödeme yapılarak online dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İkinci olarak, ev alım sürecinde, alacaklılardan kaçınmak amacıyla yapılan sahtekarlıkları azaltmak adına müşteri şeffaflığının artırılması planlanmakta. Üçüncü senaryo ise, dijital tahvillerin alım satımında dijital para kullanılmasını içeriyor.

Bu çalışmalar, Bank for International Settlements ve Bank of England tarafından 2023 yılı Haziran ayında tamamlanan Rosalind Projesi ile paralellik gösteriyor. Bu proje, bankaların merkez bankası dijital para birimleriyle (CBDC) etkileşimlerini, özellikle uygulama programlama arayüzleri (API) kullanımını mercek altına almıştı.

Son olarak deney sürecine Barclays, Citi, HSBC gibi küresel finans devleri yanında Lloyds Banking Group, Mastercard, NatWest, Nationwide, Santander, Standard Chartered, Virgin Money ve Visa gibi kuruluşlar da katıldı.

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