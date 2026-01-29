UKOME'den Özel Halk Otobüslerine Ceza Ret - Son Dakika
UKOME'den Özel Halk Otobüslerine Ceza Ret

29.01.2026 12:25
UKOME toplantısında, 2 bin 459 özel halk otobüsüne ceza verilmesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'den hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatan 2 bin 459 özel halk otobüsünün yaklaşık 84 milyon lira ceza almasını öngören gündem maddesi, oy çokluğuyla reddedildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, İBB'den hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs 2025 tarihinde kontak kapatan özel halk otobüslerine araç başına 2 bin indirimli bilet üzerinden 34 bin 160 lira, toplamda 2 bin 459 özel halk otobüsüne yaklaşık 84 milyon lira ceza yazılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

İETT Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, Özel Ulaşım Kurulu tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde toplu olarak iş bırakma eylemine katıldığı tespit edilen 2 bin 459 otobüse araç başı 2 bin indirimli bilet tutarında yaptırım uygulandığını söyledi.

Bu konuda açılan dava neticesinde, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İstanbul 10. İdare Mahkemesinin, maddi yaptırım uygulama konusunda tek yetkinin UKOME Genel Kurulu'nda olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Limon, "Dolayısıyla bu mahkeme kararını yerine getirmek üzere idari bir karar olan Özel Ulaşım Kurulu kararını UKOME'ye taşımış bulunuyoruz." dedi.

Toplantıda konuşan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, özel halk otobüsü esnafı olarak herhangi bir eylemde bulunmadıklarını söyledi.

İETT'ye 22 Mayıs'tan 4 gün önce dilekçe verdiklerini ve bu dilekçede ödemelerini alamadıklarını, bu yüzden personel giderlerini karşılayamadıklarını ve akaryakıt da alamadıklarını belirten Güneş, "Dilekçede, biz 22 Mayıs itibarıyla seferlerimize çıkamayacağımızı, İBB'nin kendi önlemini almasını bildirdik. Buna rağmen önlem alınmadı." diye konuştu.

Güneş, burada halkı mağdur etmediklerini, kendilerinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Tekrar söz alan Limon ise akaryakıtın 4 gün önce biteceğini tahmin etmenin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi (TUDES) kapsamında bu yaptırımın cezasının ruhsat iptali olduğunu ama bunun yerine 2 bin indirimli bilet cezası önerdiklerini ve bu cezanın dengeli, orantılı olduğunu kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, özel halk otobüsü esnafının o dönem araç başına 2 milyona yakın bir alacakları olduğunu, bu cezanın hakkaniyetli bir ceza olduğunu düşünmediğini belirtti.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Kılıcaslan da bu eylemin davet edilmiş bir eylem olduğunu, etkilerinin vatandaşa dokunduğunu, hizmet eksikliği söz konusu olduğunu ve yaptırım yapma zorunlulukları olduğunu kaydetti.

İBB Hukuk Müşaviri Gülşen Akın, mevzuatta uygulamanın şartlarının belli olduğunu, uygulamama gibi bir seçeneklerinin olmadığını, özel halk otobüslerinin ödemelerini alamamasının UKOME'nin gündemi olmadığını, İBB Mali Hizmetleri'nin konusu olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, yaptırımın, "2 bin indirimli bilet" olarak nasıl belirlendiğini sordu.

Bugün burada eylemin gerekçesini konuşmadıklarını dile getiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, bunun üzerine ceza oranının netleşmesi için gündem maddesini alt komisyona sevk edilmesini önerdi.

Yapılan oylamada, gündem maddesinin alt komisyona gönderilmesi kabul edilmedi.

Bunun üzerine gündem maddesi, onaylanması için oylamaya sunuldu.

Toplantıda, yapılan oylamada, 2 bin 459 özel halk otobüsünün araç başına 2 bin indirimli bilet tutarında ceza alması Bakanlık ve esnaf odaları temsilcilerinin oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.

Kaynak: AA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

