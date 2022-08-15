Ukrayna: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor - Son Dakika
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Ukrayna: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor

15.08.2022 12:58
Ukrayna: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurdu.

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurdu.

Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.

Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı." dedi.

Vaskov, ayrıca ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor - Son Dakika
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