Ukrayna'da akaryakıt sıkıntısı - Son Dakika
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Ukrayna'da akaryakıt sıkıntısı

16.05.2022 13:15

Ukrayna'da yaşanan savaş, yakıt krizini beraberinde getirdi.

Ukrayna'da yaşanan savaş, yakıt krizini beraberinde getirdi. Ülkede akaryakıt yetersizliği nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Çoğu istasyonun hizmet veremediği kentte, öncelikli olarak askerlere ve sağlık çalışanlarına yakıt veren istasyonlarda da uzun kuyruklar oluştu. Savaş nedeniyle birçok istasyon kullanılamaz hale geldi. Aktif benzinliklerde ise sınırlı miktarda yakıt için kilometrelerce kuyruklar oluştu.

Denis Pestov: "Şu anda 11 Mayıs 2022'de Ukrayna'da ya da daha doğrusu Chernigov'da yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Birçok benzin istasyonu kapatıldı, yakıt temini yapılamıyor. Şu an için en yakın benzin istasyonunda neler olup bittiğine bakabilirsiniz. Şehir genelinde böyle bir resim her yerde görülür. Bunların hepsi ne zaman değişecek? Sanırım Avrupa'ya ve bizi destekleyen ülkelere bağlı. Gaz ve benzinin fiyatı çok hızlı artıyor. Şu anda bildiğim kadarıyla yakıtın fiyatı, 92 Grivna, benzinin fiyatı yaklaşık 55 UAH değerinde. Yani bu, öncekinden neredeyse 2 kat daha yüksek. Bunu şehre gidip görmemiz gerekiyor. Teslimatlar sınırlı. Bu nedenle fiyat yükseliyor.

Makushchenko Alexander Vitalievich: "Çernigiv şehrinin bir sakiniyim. Ne yazık ki çok karmaşık bir durum. Benzin, yakıt bulmak çok zor, şehirde dolaşmanız, benzin istasyonlarında kalıntıların nerede olduğunu araştırmanız gerekiyor. Her biri 10 litreye kadar doldurulur, 20 litre maksimumdur. Fiyat her gün değişiyor. Benzin, dün fiyat 49 Grivnaydı, bugün 55 Grivna. Dün dizel yakıt, 55 Grivnaydı, bugün 59 Grivna. Aslında gaz bulmak çok zor. Şehir genelinde bir veya iki benzin istasyonu kaldı ve fiyat, her gün 2-3 Grivna artıyor.

Ukrayna'da akaryakıt sıkıntısı
Ukrayna'da akaryakıt sıkıntısı
Ukrayna'da akaryakıt sıkıntısı
Ukrayna'da akaryakıt sıkıntısı

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Akaryakıt, Ukrayna, Benzin, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da akaryakıt sıkıntısı - Son Dakika


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