Ukrayna'da Enerji Sektöründe Olağanüstü Hal
Ukrayna'da Enerji Sektöründe Olağanüstü Hal

15.01.2026 11:16
Zelenskiy, Rus saldırıları ve kötü hava koşulları nedeniyle enerji sektöründe olağanüstü hal ilan etti.

KİEV, 15 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları ve ağırlaşan hava koşulları nedeniyle ülkenin enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edileceğini duyurdu.

Zelenskiy Telegram üzerinden yaptığı çarşamba günkü açıklamada, söz konusu önlemin yedek enerji ekipmanlarının elektrik şebekelerine bağlanmasına ilişkin resmi prosedürleri kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Açıklamada, ilgili kurumlara elektrik ithalatının artırılması yönünde talimat verildiği de ifade edildi.

Zelenskiy ayrıca, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle sokağa çıkma yasağı düzenlemelerinin gözden geçirileceğini ve eğitim sürecine ilişkin formatların değerlendirileceğini de açıkladı.

Açıklamada, enerji sorununun en ciddi olduğu bölgelerin başında başkent Kiev, Odesa ve ülkenin orta kesimlerindeki Dnipropetrovsk bölgesinin yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua

