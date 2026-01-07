Ukrayna'nın Paris Müzakerelerinde Somut Sonuçlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ukrayna'nın Paris Müzakerelerinde Somut Sonuçlar

07.01.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov, Paris görüşmelerinde kalıcı barış için neticeler alındığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, Paris'te Ukrayna konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin ikinci gününde somut neticeler elde edildiğini açıkladı.

Ukrayna'da daha önce Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in en üst düzey danışmanı olan Kyrylo Budanov, Paris'te Ukrayna'da barış ve güvenlik garantilerine ilişkin olarak gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin bir açıklama yayınladı. Budanov, "Ülkemiz için kalıcı barış ve sağlam güvenlik garantileri sağlamak amacıyla Paris'te önemli müzakerelere devam ediyoruz. Tüm bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması mümkün değil ama şimdiden somut neticeler alındı ve çalışmalar sürüyor" dedi. Budanov, Ukrayna'nın ulusal çıkarlarının korunacağını söyledi.

"Umerov, Fransa'daki Ukrayna müzakere heyetinin çalışmaları hakkında ilk raporunu sundu"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, bugünkü görüşmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Paris'te ekiplerimiz, güvenlik garantileri ve savaşın sona erdirilmesine yönelik temel çerçeve üzerinde çalışmaya devam edecek" demişti. Ukraynalı lider bugün yaptığı açıklamada ise, "Bugün (Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri) Rüstem Umerov, Fransa'daki Ukrayna müzakere heyetinin çalışmaları hakkında ilk raporunu sundu. ABD Başkanı'nın temsilcileriyle bir görüşme oturumu daha yapılacak. Bu, iki gün içinde gerçekleştirilen üçüncü oturum olacak. Özellikle savaşın sona erdirilmesine yönelik temel çerçevedeki en zor başlıkların, yani Zaporijya Nükleer Santrali ve topraklara ilişkin konuların ele alınmasını bekliyoruz" dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna, en zor konulardan kaçınmıyor ve hiçbir zaman barışın önünde engel oluşturmayacak. Barış, onurlu olmalıdır ve bu da partnerlerimize ve Rusya'nın savaşı gerçekten sona erdirmeye hazır olmasını sağlayıp sağlamayacaklarına bağlı. Günün sonunda müzakere heyetimizden ayrıntılı bir rapor bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Toprak konusu görüşülmüştü

Zelenskiy, Paris'te dün gerçekleştirilen temaslar sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında, toprak meselesine ilişkin olarak "bazı fikirleri" görüştüklerini belirtmişti. Ukrayna, Donbas bölgesinden çekilmeyi reddetmiş ve ABD'nin Ukrayna'nın çekileceği bölgenin bazı kısımları için serbest ekonomik bölge oluşturulması fikrini sunduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve ABD müzakere heyetinin liderlerinden Steve Witkoff ise Paris'teki görüşmeler sırasında toprak seçeneklerinin ele alındığını ve bu görüşmelerin süreceğini duyurmuştu. - PARİS

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Paris, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'nın Paris Müzakerelerinde Somut Sonuçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:37:20. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Paris Müzakerelerinde Somut Sonuçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.