Ukrayna'nın Paris Müzakerelerinde Somut Sonuçlar

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov, Paris'te Ukrayna konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin ikinci gününde somut neticeler elde edildiğini açıkladı.

Ukrayna'da daha önce Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in en üst düzey danışmanı olan Kyrylo Budanov, Paris'te Ukrayna'da barış ve güvenlik garantilerine ilişkin olarak gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin bir açıklama yayınladı. Budanov, "Ülkemiz için kalıcı barış ve sağlam güvenlik garantileri sağlamak amacıyla Paris'te önemli müzakerelere devam ediyoruz. Tüm bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması mümkün değil ama şimdiden somut neticeler alındı ve çalışmalar sürüyor" dedi. Budanov, Ukrayna'nın ulusal çıkarlarının korunacağını söyledi.

"Umerov, Fransa'daki Ukrayna müzakere heyetinin çalışmaları hakkında ilk raporunu sundu"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, bugünkü görüşmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Paris'te ekiplerimiz, güvenlik garantileri ve savaşın sona erdirilmesine yönelik temel çerçeve üzerinde çalışmaya devam edecek" demişti. Ukraynalı lider bugün yaptığı açıklamada ise, "Bugün (Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri) Rüstem Umerov, Fransa'daki Ukrayna müzakere heyetinin çalışmaları hakkında ilk raporunu sundu. ABD Başkanı'nın temsilcileriyle bir görüşme oturumu daha yapılacak. Bu, iki gün içinde gerçekleştirilen üçüncü oturum olacak. Özellikle savaşın sona erdirilmesine yönelik temel çerçevedeki en zor başlıkların, yani Zaporijya Nükleer Santrali ve topraklara ilişkin konuların ele alınmasını bekliyoruz" dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna, en zor konulardan kaçınmıyor ve hiçbir zaman barışın önünde engel oluşturmayacak. Barış, onurlu olmalıdır ve bu da partnerlerimize ve Rusya'nın savaşı gerçekten sona erdirmeye hazır olmasını sağlayıp sağlamayacaklarına bağlı. Günün sonunda müzakere heyetimizden ayrıntılı bir rapor bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Toprak konusu görüşülmüştü

Zelenskiy, Paris'te dün gerçekleştirilen temaslar sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında, toprak meselesine ilişkin olarak "bazı fikirleri" görüştüklerini belirtmişti. Ukrayna, Donbas bölgesinden çekilmeyi reddetmiş ve ABD'nin Ukrayna'nın çekileceği bölgenin bazı kısımları için serbest ekonomik bölge oluşturulması fikrini sunduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve ABD müzakere heyetinin liderlerinden Steve Witkoff ise Paris'teki görüşmeler sırasında toprak seçeneklerinin ele alındığını ve bu görüşmelerin süreceğini duyurmuştu. - PARİS