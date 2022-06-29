Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti

29.06.2022 11:48
Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 200 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 35 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 200 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 35 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 200 asker, 4 insansız hava aracı, 5 tank, 3 top, 3 roketatar, 16 zırhlı aracı, 3 seyir füzesi ile 1 hava savunma sistemini kaybettiği belirtildi.

Savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 35 bin 450 askerini kaybettiği, Ruslara ait 217 uçak, 185 helikopter, 1572 tank, 3 bin 720 zırhlı araç, 781 top, 246 roketatar ve 103 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedilen açıklamada, Rus güçlerine ait 2 bin 598 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi ile 640 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edildi.

Ayrıca Rusların fırlattığı 142 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Lisiçansk yönünde yoğun çatışmaların devam ettiği, Rus birliklerinin çatışmaların sürdüğü Bahmut yönünde en çok kaybını verdiği kaydedilirken Rus ordusunun Harkiv yönünde ele geçirdiği bölgeleri elinde tutmaya çalıştığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 200, şimdiye kadar ise 35 bin 450 askerini kaybetti - Son Dakika
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