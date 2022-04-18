Ukrayna: "Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük"

18.04.2022 03:28
Ukrayna: "Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus işgalcilerin barışçıl Ukrayna şehirlerini bombalamaya, roket ve topçu ateşi altında tutarak acı, ölüm ve anlaşmazlık getirmeye devam ettiği belirtildi.

Bununla birlikte, Rus işgalcilerin hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Son 24 saatte aralarında KA-52 Alligator ve 2 adet Mi-24 helikopteri, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük." denildi.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük' - Son Dakika


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