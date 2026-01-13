Ukrayna'ya 2,3 Milyar Dolar Yardım Çağrısı - Son Dakika
Ukrayna'ya 2,3 Milyar Dolar Yardım Çağrısı

13.01.2026 17:17
BM, 2026'da Ukrayna'daki savaş mağdurlarına 2,3 milyar dolarlık yardım planı başlattı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2026'da Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve ülke içinde yerinden edilenleri desteklemek için toplam 2,3 milyar dolar tutarında yardım çağrısı başlattı.

UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın 5. yılına yaklaştığını hatırlatarak, insani yardım ortaklarının 2026'da gıda, sağlık hizmetleri, barınma, koruma, nakit yardımı ve diğer yardımlar dahil hayat kurtarıcı destekle 4,1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Ukrayna genelinde bu yıl ülke içinde yerinden edilenler ile savaştan etkilenen diğer kişiler dahil tahmini 10,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını aktaran Laerke, "Sert kış koşullarında elektrik ve ısıtma sistemlerindeki yaygın aksamalar, kriz içinde bir kriz oluşturuyor ve insanları kırılma noktasına getiriyor." dedi.

Laerke, UNOCHA tarafından başlatılan "Ukrayna İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı 2026" kapsamında insani yardım ortaklarının 2,3 milyar dolar talep ettiğini söyledi.

Cephe hatları ve kuzey sınır bölgelerinin yoğun bombardıman altında olduğunu kaydeden Laerke, bu bölgelerde bulunanların, sivil altyapının tahribatı ve temel hizmetlerdeki sürekli aksamalar nedeniyle en yüksek insani ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

