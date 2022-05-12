Ukraynalı siviller bir gün geri dönmek umuduyla İtalya'ya gidiyor - Son Dakika

Ukraynalı siviller, bir gün geri dönmek umuduyla İtalya'ya gidiyor. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'na şehirlerinden kaçarak nispeten daha güvenli Odessa'ya sığınan yaşlı, kadın ve çocuklar, buradan otobüslerle İtalya'ya gidiyor. Bombaların hayatlarını altüst ettiği Ukraynalı siviller, geride bıraktıkları aile fertlerine bir gün kavuşacaklarına olan inançlarıyla yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayı otobüslere yükleyerek İtalya'ya doğru yola koyuldu.

"Adım Victoria. Eskiden Kiev'de yaşıyordum. Şimdi Odessa'dayım. Hayatımızdan korktuğumuz için şehri terk ediyoruz. Patlamalardan, roketlerden korktuğumuz için başka bir ülkeye kaçıyoruz. Tabii ki Odessa'dan ayrılmak istemiyorum. Burada barış olmasını ve savaşın durmasını istiyorum. Tüm bu korkunç olaylar Ukrayna'da sona erecek ve evimize geri döneceğiz."

"Benim adım Albina. Bu da oğlum Yaroslav. Transdinyester sınırında yaşıyorduk. Savaştan dolayı ülkemizi terk etmeye karar verdik."

Nina ve Tatyana: "Gitmeye karar verdik çünkü burası artık güvenli değil. Korkunç; sinirler buna dayanamıyor. Her şey yolunda giderse kesinlikle geri döneceğiz. Vatanımıza geleceğiz."