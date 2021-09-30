'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (4) - Son Dakika

TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışması nedeniyle Batuhan Barlak'ın (17), M.A. (20) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, İzmir Valiliği açıklamada bulundu. Valilik, şüpheli M.A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YANITÖte yandan, İzmir Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Eylül 2021 tarihinde Torbalı ilçemizde, bir gencimizin Suriyeli bir şahıs tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi öldürülen vatandaşımızın kardeşine ve yakınlarına yönelik herhangi bir zor kullanma ve gözaltı işlemi yapılmamıştır. Bahsedilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,