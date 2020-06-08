Ulaşlı çiftçiler Gülbahçe Göleti'nin tamamlanmasını istiyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde çiftçiler, yapımı devam eden Gülbahçe Sulama Göleti'nin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Karaşar muhtarı Hasan Kalkan, AA muhabirine, en büyük hayalinin köylerine inşa edilen göletin tamamlanması olduğunu söyledi.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün 2017 yılında gölet çalışmasına başladığını aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"Yüzde 30'u tamamlanmış sulama göletinin inşaatı sürüyor. 1,58 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet, çalışmalar tamamlanıp su topladığı zaman, komşu köyümüz Hacımirza ile 5 bin 770 dekar alanda sulu tarım yapabilme imkanı sunacak. Pancar, bakliyat gibi ürünler ekerek bölgedeki tarımı artıracak, çiftçinin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağız. Çiftçiye can suyu olacak."

Kalkan, bölgedeki çiftçilerin göletin en kısa zamanda tamamlanmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.