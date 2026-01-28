Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Yolsuzluk Eleştirisi: Aksaray'a 46 Milyar Liralık Yatırım - Son Dakika
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Yolsuzluk Eleştirisi: Aksaray'a 46 Milyar Liralık Yatırım

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu\'ndan Yolsuzluk Eleştirisi: Aksaray\'a 46 Milyar Liralık Yatırım
28.01.2026 17:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği büyük projelere vurgu yaptı. Yolsuzluklarla anılan geçmişe atıfta bulunarak, vatandaşların vergilerinin daha önce nereye gittiğine dikkat çekti. Aksaray'a toplamda 46 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, 190 kilometrelik demir yolu projesinin ikinci kesim ihalesinin tamamlandığını müjdeledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz bir taraftan hizmet üretmeye, projeleri bitirmeye ve ihya etmeye çalışırken diğer taraftan da birileri ancak yolsuzluklarla anıldı. Vatandaşın verdiği vergileri para kuleleriyle nereye akıttıklarını biliyorsunuz." dedi.

Uraloğlu, Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray İl Danışma Meclis Toplantısı'nda, Aksaraylıların her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok iyi bir destek verdiğini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin de ülkenin her tarafında bölünmüş yollar yaptığını, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Çanakkale, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerini inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Biz bir taraftan hizmet üretmeye, projeleri bitirmeye ve ihya etmeye çalışırken diğer taraftan da birileri ancak yolsuzluklarla anıldı. Vatandaşın verdiği vergileri para kuleleriyle nereye akıttıklarını biliyorsunuz. Eskiden vatandaşımız, 'Bizim verdiğimiz vergiler ne oldu, nereye gitti' diyordu. AK Parti öncesinde o vergilerin zaten büyük çoğunluğu faize gidiyordu, gerisi de çarçur ediliyordu. Şimdi vatandaşımız diyor ki 'Bu kadar hizmeti yapabilmek için bu kadar imkanı nereden buldun.' Eğer siz iyi niyetle Allah rızasıyla yola çıkmışsanız Allah sizin işinizi de paranızı da bereketlendiriyor. Biz de bu şekilde ülkemizin her tarafında hizmet ediyoruz."

Uraloğlu, bakanlık olarak Aksaray'a bugüne kadar 46 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Kendilerinin görevinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Siz bunun için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yetki verdiniz. O da gecesini gündüzünü gerçekten birbirine katarak hizmet etmeye çalışıyor. Aksaraylıların beklediği 190 kilometrelik demir yolu projesinin ikinci kesim ihalesini dün yaptık. İhaleleri 3 tane güçlü firmaya verdik. Yakın zamanda şantiyeler kurarak, kazmayı vuracağız. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

