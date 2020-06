Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Terör örgütü ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor. Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, başkent Ankara'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selamlarla geldiğini söyledi.

Cizre- Şırnak kara yolunda şantiye ziyareti yaptıklarını, şantiyede çalışanlarla sohbet ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, herkesin tek hedefinin bulunduğunu, onun da bu mübarek vatan topraklarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla yaşamak, çocuklar ve gelecek için ülkeyi kalkındırmak olduğunu belirtti.

"Bizler ebedi kardeşleriz. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Bu vatanın her bir ferdine, her bir vatandaşına hizmet için varız.

Hedefimiz ise siyasetin ötesine geçip, gönüllerde buluşmaktır.

Sizlerin gönlünü, rızasını kazanmak için göreve geldiğimiz günden bugüne aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, son 18 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaklaşık 5 milyar lira yatırım yaptıklarını vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kara yolu yatırımlarımızı 297 milyon liradan 4 milyar liralara çıkardık.

Sadece 25 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, 192 kilometreye ulaştı.

Şırnak'ı Mardin'e bölünmüş yollarla bağladık. İnşallah Cizre-Şırnak yolunu tamamladığımızda, Şanlıurfa'dan Şırnak'a kesintisiz bir şekilde konforla seyahat edeceksiniz. Buranın turizm ve ticari hayatı daha da canlanacak.

Oyalı ayrımı-Cizre yolunu ve Cizre çevre yolunu bölünmüş yol yaptık.

Şırnak şehir geçişi, Ortaköy şehir geçişi ve Beytüşşebap- Uzungeçit güvenlik yolunu yeniledik.

Birçok köprüyü yollarımızla uyumlu hale getirip, yenileyerek hizmete aldık.

Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik Belediyelerine ait şehir içi yolların yenileme çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bunun gibi 2 ayrı nokta şehir içi yol yenileme çalışmamız da önümüzdeki yıl içinde bitecek.

Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Yeni Demiryolu Projesine devam ediyoruz. Bu demiryolu ile birlikte Habur'a da 3,7 milyon ton kapasiteli lojistik merkezi yapıyoruz."

Bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle projelerde ara ara çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, terör örgütünün bütün zararı burada yaşayan halka verdiğini aktardı.

"Terör örgütü ne yatırım gelsin istiyor ne de buradaki halkın yüzü gülsün istiyor.

Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı.

Eskiden buralara bırakın bir Bakan'ın gelmesini, herhangi bir devlet büyüğü bile uğramazdı." diyen Karaismailoğlu, son 18 yılda bu anlayışı tamamen kaldırdıklarını, gitmedikleri bir avuç vatan toprağı bırakmadıklarını aktardı.

"81 ilimizi kalkındırıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık millet devletin ayağına gitmiyor, devlet milletinin ayağına hizmet götürüyor, geliyor. Bir şehrimizi diğeri ile kıyaslamadan 81 ilimizi kalkındırıyoruz. Doğusu ile batısını ayırt etmiyoruz.

Bizim için Şırnak, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Cudi Dağı'nın, Hazreti Nuh'un, 'Feyzimiz Nil gibidir, Biz Fırat ve Dicle'yiz' diyen Molla Cezeri'nin şehridir. Biz de yollarımızı Fırat ve Dicle'ye benzetiyoruz.

Çünkü yol akarsu gibidir ve geçtiği yere can verir.

Şırnak ziyaretimizle, biz de can bulduk, yenilendik, tazelendik.

İnşallah en kısa zamanda yine buluşacağız."

Toplantıya, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan da katıldı.