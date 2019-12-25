Ülke nüfusunu artırmak isteyen Macaristan özel doğum kliniklerine 'el koydu' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ülke nüfusunu artırmak isteyen Macaristan özel doğum kliniklerine 'el koydu' - Son Dakika Dünya

Ülke nüfusunu artırmak isteyen Macaristan özel doğum kliniklerine 'el koydu'

6 saat önce

Macaristan'da nüfus doğum oranının giderek azalması sebebiyle ülkedeki 6 büyük doğum kliniğinin maddi açıdan desteklenebilmesi için devlet kontrolüne geçtiği belirtildi. Buna göre 1 Ocak 2020'den itibaren kısırlık, tüp bebek, yumurta ve sperm kalitesinin artırılması gibi tedaviler ücretsiz olacak

Ülke nüfusunu artırmak isteyen Macaristan özel doğum kliniklerine 'el koydu', System.String[]

Doğu Avrupa ülkesi Macaristan'da nüfus doğum oranının giderek azalması sebebiyle ülkede bulunan 6 büyük doğum kliniğinin maddi açıdan desteklenebilmesi için devlet kontrolüne geçtiği belirtildi.


Buna göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren kısırlık, tüp bebek, yumurta ve sperm kalitesinin artırılması gibi erkek ve kadınlara verilen ve doğurganlık hızını yükselten tedavilerin büyük bir kısmı devlet destekli ve ücretsiz olacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Macaristan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet verileri paylaştı! İşte İstanbul'da en çok cinayetin işlendiği ilçe
Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir sağlandı 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
23:19 Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum - Son Dakika Haber
23:18 Bakan Ersoy "Lüküs Hayat" müzikalini serebral palsili çocuklarla izledi - Son Dakika Haber
22:58 Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:56 Rusya'da BM Genel Sekreterine ABD vizesi tepkisi - Son Dakika Haber
22:54 Netanyahu ilk kez anlattı: Putin 'sen olmasaydın İsrail'le savaşa girebilirdik' dedi - Son Dakika Haber
22:36 İYİ Parti'li isme 24 saat içinde 2 silahlı saldırı! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:24:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ülke nüfusunu artırmak isteyen Macaristan özel doğum kliniklerine 'el koydu' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]