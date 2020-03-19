Ülker Stadı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ülker Stadı dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Ülker Stadı dezenfekte edildi

6 saat önce

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Ülker Stadı dezenfekte edildi, System.String[]

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Stattaki yedek kulübeleri, soyunma odaları, hakem odaları, merdivenler, basın tribünü, basın mensuplarının bulunduğu iç mekanlar, protokol tribünü, basın toplantı odası, röportaj alanları, basın mensuplarının ekipmanlarının koyulduğu oda, futbolcu yakınlarının beklediği odalar, tuvaletler ve koridorlarda ilaçlama yapıldı.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:10 Kaynak: AA

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