Ülkü Ocakları\'ndan Sağlık Tarama Hizmeti

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı; 'Tek derdimiz Türk gençliği' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk programları kapsamında Kayseri'nin tüm ilçelerini kapsayan sağlık tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 2 bin öğrencinin göz ve diş sağlığı taraması gerçekleştirilerek, yapılan muayeneler sonucunda sağlık desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edilen öğrencilerle ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldı. Özellikle maddiyata erişimi kısıtlı olan çocuklar başta olmak üzere, tedavi ihtiyacı bulunan öğrencilerin tedavi süreçlerinin Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından karşılanacağı kamuoyuna duyuruldu. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, çalışmalarla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Biz Ülkü Ocakları olarak Türk gençliğini yalnızca fikri yönden değil, aynı zamanda bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamayı asli görev kabul ediyoruz. Kayseri'nin merkezinden en ücra ilçesine kadar hiçbir evladımızı geride bırakmadan çalışıyoruz. Tedaviye ihtiyacı olan ve tedavi olmak isteyen hiçbir evladımızı yalnız bırakmayacağız."

Kayseri genelinde okul okul yürütülen çalışmalar Ülkü Ocakları'nın sahada, milletin içinde ve gençliğin yanında olduğunun açık bir göstergesi oldu. Yorulmadan, yılmadan ve bıkmadan sürdürülen sağlık taramaları; Türk gençliğine duyulan inancın ve sorumluluğun somut bir tezahürü olarak dikkat çekiyor. - KAYSERİ