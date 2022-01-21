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Ülkü Ocaklarınca öğrencilere "Odak2023" kartları hediye edildi - Son Dakika

Ülkü Ocaklarınca öğrencilere "Odak2023" kartları hediye edildi

21.01.2022 16:44
Ülkü Ocaklarınca öğrencilere "Odak2023" kartları hediye edildi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yarıyıl tatili öncesinde takdir ve teşekkür alan öğrencilere karne hediyesi olarak yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan anlayarak hızlı okuma yazılımı, "Odak2023" kartları hediye edildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yarıyıl tatili öncesinde takdir ve teşekkür alan öğrencilere karne hediyesi olarak yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan anlayarak hızlı okuma yazılımı, "Odak2023" kartları hediye edildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Tokat İl Başkanı Oğuzhan Yay, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek nesillerin hem çalışkan hem de vatan millet sevdalısı olması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerin ilk dönem karnelerini aldıklarını aktaran Yay, şunları kaydetti:

"Ülkücü camia olarak gelecek nesillerin daha vatanını milletini seven, aynı zamanda eğitimde en üst seviyelere çıkmış gençler olmasını istiyoruz. Şüphesiz ki geleceğimiz gençlerimizin elinde şekillenecektir. Onların hem dünyadaki gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip etmesi hem de en yüksek seviyede milli şuurla yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda genel başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım önderliğinde geliştirilen "ODAK 2023" yazılım kartlarını öğrenci kardeşlerimize hediye ettik. Kardeşlerimiz tatilini yaparken ara ara da kitap okusun, ders çalışsın istedik. Allah'ın izniyle kararlıyız, okuyan, çağı anlayan, tarihini bilen, tarih yazan ülkücü nesiller yetiştireceğiz."

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Ülkü Ocakları, Yapay Zeka, Ülkücü, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkü Ocaklarınca öğrencilere 'Odak2023' kartları hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkü Ocaklarınca öğrencilere "Odak2023" kartları hediye edildi - Son Dakika
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