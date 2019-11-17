Son Dakika Haberleri: Ülküspor devreyi lider kapattı
Son Dakika Spor Ülküspor devreyi lider kapattı - Son Dakika Spor

Ülküspor devreyi lider kapattı

6 saat önce

Manisa 1.Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ilk devrenin son maçında deplasmanda Eşmelilerspor'u 3-0 mağlup ederek ilk devreyi lider kapattı.

Ülküspor devreyi lider kapattı, System.String[]

Manisa 1.Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ilk devrenin son maçında deplasmanda Eşmelilerspor'u 3-0 mağlup ederek ilk devreyi lider kapattı.


Manisa 1.Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ilk devrenin son maçında deplasmanda Eşmelilerspor'la karşılaştı. Alaşehir İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarıda Kazım Acar'ın ayağından bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 önde giden Ülküspor, ikinci yarıda Mehmet Kılınç'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. 32'nci dakikada Arif'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalmasına rağmen iyi mücadele eden Ülküspor, Eşmelilerspor'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.


Geçtiğimiz hafta Demirci Belediyespor'u 6 golle geçerek zirve yarışına ortak olan Kula Ülküspor, liderlik savaşı verdiği Tepeköyspor'un kendi evinde Salihli Ayyıldızspor'a 3-1 mağlup olması ile 15 puan, 12 averajla ilk devreyi lider kapattı.


Maçın ardından açıklama yapan Kula Ülküspor Kulüp Başkanı Suat Esen, lig başından bu yana göz dolduran performansla iyi mücadele ettiklerini ve ilk devreyi lider kapatmayı hak ettiklerini söyledi. Eşmelilerspor deplasmanından 3 puanla dönerek devreyi lider kapattıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Esen, Kula'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini ve lig sonunda şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiltere deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup etti
Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı MotoGP'de İspanya'da kazanan Marquez Kırmızı kart gördü, hakeme saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 23:26:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ülküspor devreyi lider kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]