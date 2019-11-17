Ülküspor devreyi lider kapattı

Manisa 1.Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ilk devrenin son maçında deplasmanda Eşmelilerspor'u 3-0 mağlup ederek ilk devreyi lider kapattı.



Manisa 1.Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, ilk devrenin son maçında deplasmanda Eşmelilerspor'la karşılaştı. Alaşehir İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarıda Kazım Acar'ın ayağından bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 önde giden Ülküspor, ikinci yarıda Mehmet Kılınç'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. 32'nci dakikada Arif'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalmasına rağmen iyi mücadele eden Ülküspor, Eşmelilerspor'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.



Geçtiğimiz hafta Demirci Belediyespor'u 6 golle geçerek zirve yarışına ortak olan Kula Ülküspor, liderlik savaşı verdiği Tepeköyspor'un kendi evinde Salihli Ayyıldızspor'a 3-1 mağlup olması ile 15 puan, 12 averajla ilk devreyi lider kapattı.



Maçın ardından açıklama yapan Kula Ülküspor Kulüp Başkanı Suat Esen, lig başından bu yana göz dolduran performansla iyi mücadele ettiklerini ve ilk devreyi lider kapatmayı hak ettiklerini söyledi. Eşmelilerspor deplasmanından 3 puanla dönerek devreyi lider kapattıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Esen, Kula'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini ve lig sonunda şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. - MANİSA