Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde korona virüs tedbiri - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi 31 Mart 2020 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.



Altındağ'da Korona virüs tedbirleri artırıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama seferberliği sürerken, önemli bazı noktalar ise geçici süreliğine kapatıldı. Bu kapsamda, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin de, 31 Mart 2020 tarihine kadar ziyarete kapatılması kararı alındı.



Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak 31 Mart 2020 tarihine kadar tedbir amaçlı tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizi iptal ettik. Ayrıca; kreşlerimiz, kadın eğitim ve kültür merkezleri, yüzme havuzlarımız, spor tesislerimiz, buz pateni sarayımız ve kapalı spor salonumuz da bu tarihe kapalı olacak. Çok fazla ziyaretçinin geldiği, özellikle yabancı turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni de ilaçlamayı ve dezenfekte etmeyi yeterli bulmadık. Burayı da aynı tarihe kadar ziyarete kapalı tutma kararı aldık" dedi.



"Hep birlikte mücadele edeceğiz"



Altındağ'da dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımızın kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. Maalesef virüs, giderek küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Biz yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza düşen görev de, yetkili kurumların öngördüğü şekilde, alınan tedbirleri devam ettirmek, uyarıları dikkatle dinlemek ve hijyen kurallarına dikkat etmektir. İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA