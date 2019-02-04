Son Dakika Haberleri: Uludağ'da, Berkay Binlerce Kişiyi Coşturdu

Uludağ'da, Berkay Binlerce Kişiyi Coşturdu

1 saat önce

TÜRKİYE'nin en büyük gençlik festivallerinden Whitefest, kış turizminin merkezi Uludağ'da önceki gün başladı.

Uludağ'da, Berkay Binlerce Kişiyi Coşturdu, System.String[]
TÜRKİYE'nin en büyük gençlik festivallerinden Whitefest, kış turizminin merkezi Uludağ'da önceki gün başladı. Fesival, 11 gün boyunca 12 bin kişiyi ağırlayacak.

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansı ve çeşitli aktivitelerle müzik ve eğlencenin keyfini çıkaran ziyaretçiler gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel'in performansıyla sabaha kadar doyasıya eğlendi. Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu ekinlikte sahne alan Berkay da muhteşem sahne performansıyla ziyaretçilerden tam not aldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:31 Kaynak: DHA

Berkay Şahin, Uludağ, Magazin
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