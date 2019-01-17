Uludağ'da "Drift" Uygulaması - Bursa
31 dakika önce
Uludağ'da, araçlarıyla "drift" yapan 19 sürücüye 95 bin lira para cezası uygulandı.
Uludağ
'da, araçlarıyla "drift" yapan 19 sürücüye 95 bin lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Osmangazi
Jandarma Karakolu ekipleri, Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde drift yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Söz
konusu uygulamada, drift yaparak trafik güvenliğini tehdit ettikleri belirlenen 19 sürücüye toplam 95 bin lira para cezası verildi.
Ekipler, bu tür uygulamaların süreceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:56 Kaynak: AA
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