Son Dakika Haberleri: Uludağ'da "Drift" Uygulaması - Bursa

Uludağ'da "Drift" Uygulaması - Bursa

31 dakika önce

Uludağ'da, araçlarıyla "drift" yapan 19 sürücüye 95 bin lira para cezası uygulandı.

Uludağ'da
Uludağ'da, araçlarıyla "drift" yapan 19 sürücüye 95 bin lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Osmangazi Jandarma Karakolu ekipleri, Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde drift yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Söz konusu uygulamada, drift yaparak trafik güvenliğini tehdit ettikleri belirlenen 19 sürücüye toplam 95 bin lira para cezası verildi.

Ekipler, bu tür uygulamaların süreceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Osmangazi, Uludağ, Güncel
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