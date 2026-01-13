Uludağ'da Elektrik Kesintisiz Sağlanıyor - Son Dakika
Uludağ'da Elektrik Kesintisiz Sağlanıyor

13.01.2026 14:36
Uludağ'da yoğun kar yağışında enerji sürekliliği sağlamak için UEDAŞ ekipleri zorlu şartlarda çalışıyor.

Yoğun kar kağışının etkili olduğu Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji zorlu koşullarda mesai yapıyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, kar kalınlığının 95 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da yoğun kar yağışının etkisiyle yaşanabilecek olası arızalara karşı enerji sürekliliğini sağlamak için sepetli araçların yanı sıra arazi araçlarıyla görev yapıyor.

Uludağ ve bölgesinde 42 trafo, 64,4 kilometre uzunluğundaki hat ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan, bu yıl oteller bölgesindeki tüm havai hatları yer altına alan UEDAŞ, SCADA sistemiyle de şebekenin ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlıyor.

UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, gazetecilere, sezonun açılmasıyla ekiplerin de nöbetlerinin başladığını söyledi.

Sıcaklığın düşmesi ve nemin belli bir seviyeye gelmesiyle hatlarda buz yükü oluştuğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullarda çalışan ekiplerimiz, tüm iş ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Uludağ'da yatırım kapsamında geçtiğimiz yıl alternatif hattımızı tamamladık ve kesintisiz enerjiyi desteklemiş olduk. Elektrik şebekemizi, 7/24 sahada çalışan ekiplerimizin yanı sıra dron ve SCADA gibi dijital teknolojilerle de uzaktan kontrol, kumanda ve izleme faaliyetleriyle yönetiyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Uludağ, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
