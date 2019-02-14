Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Festival Finalini Merve Özbey Yaptı

Uludağ'da Festival Finalini Merve Özbey Yaptı

24 dakika önce

Bursa Uludağ'da 11 gündür devam eden kış festivali gündüz After Ski'de ünlü Dj Doğuş Çabakçor'la, gecesinde ise Merve Özbey'le final yaptı.

Uludağ'da Festival Finalini Merve Özbey Yaptı, System.String[]
Bursa Uludağ'da 11 gündür devam eden kış festivali gündüz After Ski'de ünlü Dj Doğuş Çabakçor'la, gecesinde ise Merve Özbey'le final yaptı.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest, on birinci ve son gününde Merve Özbey'in muhteşem performansına ev sahipliği yaptı. Programına sevilen parçalarından "Vurur Yüze İfadesi" ile başlayan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenleri güçlü sesiyle büyüledi. Söylediği şarkılarla tempolu bir sahneye imza atan Özbey, konserin sonuna doğru ise slow parçaları ile duygusal rüzgarlar estirdi. Işıltılı sahne kıyafeti ile de göz kamaştıran başarılı şarkıcı, programını "Vicdanın Affetsin" şarkısı ile noktaladı.

3 Şubat'ta Berkay konseriyle kapılarını ziyaretçilerine açan festival, 11 gün boyunca yaklaşık on iki bine aşkın ziyaretçiyi ağırladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:17 Kaynak: İHA

Bursa, Uludağ, Merve Özbey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Yapımı Devam Eden Osmanlı Mirası Süt Helvası, Öğle Saatlerinde Tüm Lokantalarda Tükeniyor Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu

Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı Yeni Askerlik Sistemine Göre Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı Olmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Festival Finalini Merve Özbey Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]