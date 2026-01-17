Uludağ\'da Sokak Köpeklerine Yardım Seferberliği

Uludağ'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için hayvanseverler seferber oldu. Zorlu kış şartlarında aç kalan köpeklerin imdadına yetişen vatandaşlar, belirlenen noktalara mama bıraktı.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Uludağ'da doğa şartları sebebiyle yiyecek bulamayan köpekler, hayvanseverlerin bıraktığı mamalarla beslendi. Bölgeye gelen vatandaşlar yalnızca mama bırakmakla kalmayıp köpeklerle de yakından ilgilendi. Bırakılan mamaları fark eden onlarca köpek, dökülen mamaları afiyetle yerken, ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

Bursa'da kuaförlük yapan hayvansever Kubilay Akar, kış aylarında sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, benzer yardımların devam edeceğini ifade etti. Özellikle ağır kış şartlarının etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanları için mama ve su desteğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. - BURSA