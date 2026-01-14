Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu - Son Dakika
Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu

14.01.2026 10:39
Uludağ'da kayak sezonu başladı, otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Geceleme fiyatları 2.450 TL ile 42.000 TL arasında.

TÜRKİYE'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Kayak pistlerinin 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti misafirhanelerde 2 bin 450 TL'den başlarken, 5 yıldızlı otellerde bu rakam 42 bin TL'ye kadar çıkıyor.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk karı 8 Ekim'de düşerken, oteller sezonu 19 Aralık'ta açtı. Kayak pistlerinin 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü; kayak pistleri de yerli ve yabancı turistlerle doldu.

MİSAFİRHANELERDE YER KALMADI

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti, 2 bin 450 TL ile 42 bin TL arasında değişiyor. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan kamuya ait misafirhanelerde kişi başı konaklama ücreti kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 450 liradan başlarken, 5 yıldızlı otellerde tam pansiyon konaklamak isteyenlerin kişi başı 42 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

'YILBAŞI YOĞUNLUĞU SÖMESTİRE YANSIDI'

Sömestir hazırlıklarının sürdüğünü ve yerli ve yabancı turistlerin pistleri ve otelleri doldurduğunu söyleyen otel müdürü Harbi Türk, "Karın gelişiyle beraber Uludağ beyaz gelinliğini giydi. Talep gayet güzel. Otellerde güzel aktiviteler de var. Yılbaşı yoğunluğu sömestire de yansıdı. Uludağ, beyaz örtüsünü giydi. Biz de son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Karın güzel olması bizleri sevindirdi" dedi.

'BU SENE YİNE ULUDAĞ'I TERCİH ETTİK'

Ailesiyle birlikte İzmir'den Uludağ'a gelen Özge Kaya, sömestirde pistler çok yoğun olduğu için önceden geldiklerini belirterek, "Biz İzmir'den geliyoruz. Kızımız kayak yapmayı çok sevdi. Geçen sene de gelmiştik. Bu sene yine Uludağ'ı tercih ettik. Uludağ'ı çok seviyoruz. Uludağ çok kalabalık olduğu için sömestiri burada geçirmeyeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Ekonomi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

