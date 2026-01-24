Uludağ\'da Sömestr Kalabalığı

Sömestr tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a akın etti. Kayak pistlerinde yoğunluk yaşanırken, kar kalınlığı yaklaşık 85 santimetre olarak ölçüldü.

Sömestr tatiliyle birlikte Uludağ Kayak Merkezi'nde adeta insan seli oluştu. Hınca hınç dolan pistlerde tatilciler kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarırken, bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Yoğunluğa rağmen tatilcilerin neşesi dikkat çekti.

İstanbul'dan Uludağ'a gelen bazı vatandaşlar, ilk kez geldiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. İstanbul'dan gelen tatilciler, "Uludağ çok keyifliydi. Daha önce hiç gelmemiştik ama bu kalabalıkla birlikte ortam daha da eğlenceli hale geldi. Bizim için unutulmaz bir anı oldu," ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tatil süresince yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini belirtirken, ziyaretçilere trafik, konaklama ve pist kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA