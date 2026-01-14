Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi olan Uludağ'da sömestr tatiliyle birlikte yoğunluk hissedilir seviyeye ulaştı. 29 Aralık'ta kayak pistlerinin açılmasıyla sezon resmen başlarken, kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması ve uygun hava şartları hem tatilcileri hem de işletmecileri sevindirdi. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine dayanırken, pistler yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Yaklaşık 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin hizmet verdiği Uludağ'da sezonun ilk karı 8 Ekim'de düştü. Oteller 19 Aralık itibarıyla kapılarını açarken, kayak pistlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki hareketlilik hız kazandı. Kar kalınlığının 98 santimetreye ulaştığı zirvede hava sıcaklığı gündüz 1 dereceye kadar yükselirken, gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düştü.

Kamu misafirhaneleri tamamen doldu

Kayakseverlerin akın ettiği Uludağ'da konaklama fiyatları geniş bir aralıkta değişiyor. Kamuya ait misafirhanelerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kişi başı konaklama ücretleri kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 500 TL'den başlıyor. Beş yıldızlı otellerde ise tam pansiyon konaklama tercih eden tatilciler için kişi başı gecelik ücretler 40 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

"Uludağ'da Sömestr yoğunluğu yüzde 70'i aştı"

Otel yetkilisi Harbi Türk, "Sömestr geldi, Uludağ adeta beyaz gelinliğini giydi. Yılbaşı dönemini dolu dolu geçirdik. Hemen ardından sömestr tatilinde de talepler oldukça yüksekti ve yüzde 70 doluluk oranını aştık. Bu yıl talebin yoğun olması bizleri son derece memnun etti. Otellerde ve tesislerde birbirinden güzel aktiviteler bulunuyor. 15 tatil için sömestrde gelecek tatilciler, hem kendileri hem de çocukları için kayak odalarında ve otel içlerinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca kayak odalarında sunulan özel ders imkanlarıyla tatil dolu dolu geçiyor" dedi.

"İzmirli aileden Uludağ'da ilk kar tatili"

Ailesiyle birlikte İzmir'den Uludağ'a gelen Yağmur Öztürk, "İlk defa geldik. Kızımla da ilk kar tatilimizi yaptık. O da doğduğundan beri ilk kez kar gördü. Biz İzmirli olarak daha önce hiç kar görmemiştik. Çok güzel bir deneyim oldu. Kayak için de çok ideal bir yer. Çok memnun kaldık. Çocuklar için de oldukça güzel bir deneyim oldu" dedi.

"Uludağ'ı çok seviyoruz"

Ailesiyle birlikte İzmir'den Uludağ'a gelen Özge Kaya, "Uludağ'ı çok seviyoruz. Geçen sene de gelmiştik, bu sene tekrar geldik ve çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Doluluk oranı aslında beklediğimden daha yüksek diyebilirim. Günübirlikçiler gelince biraz daha kalabalık oluyor ama tabii sömestr gibi değil. O yüzden bu dönemin sakinliği ayrı bir güzel" dedi. - BURSA