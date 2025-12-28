Uludağ yolunda dönüş çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ve günübirlik ziyaretçilerle dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle Oteller Bölgesi ve pistlerde büyük hareketlilik yaşandı.

PİSTLER DOLDU, TATİLCİLER KADIN TADINI ÇIKARDI

Konaklama tesislerinde doluluk oranları yükselirken, kayak pistlerinde gün boyu yoğunluk oluştu. Günübirlik ziyaretçilerin de bölgeye gelmesiyle Uludağ'da hafta sonu boyunca eğlence ve kış sporları ön plandaydı.

GERİ DÖNÜŞ ÇİLEYE DÖNDÜ

Akşam saatlerinde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte, Uludağ'dan Bursa şehir merkezine inen yol adeta kilitlendi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar, trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Zirveden şehir merkezine uzanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları meydana geldi. Binlerce tatilci, kapanan yolda uzun süre mahsur kaldı.

Yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler sürücüleri uyararak trafiği açmaya çalıştı.