Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ve günübirlik ziyaretçilerle dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle Oteller Bölgesi ve pistlerde büyük hareketlilik yaşandı.
Konaklama tesislerinde doluluk oranları yükselirken, kayak pistlerinde gün boyu yoğunluk oluştu. Günübirlik ziyaretçilerin de bölgeye gelmesiyle Uludağ'da hafta sonu boyunca eğlence ve kış sporları ön plandaydı.
Akşam saatlerinde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte, Uludağ'dan Bursa şehir merkezine inen yol adeta kilitlendi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar, trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.
Zirveden şehir merkezine uzanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları meydana geldi. Binlerce tatilci, kapanan yolda uzun süre mahsur kaldı.
Yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler sürücüleri uyararak trafiği açmaya çalıştı.
Son Dakika › 3-sayfa › Uludağ yolunda dönüş çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)