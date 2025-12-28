Uludağ yolunda dönüş çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Uludağ yolunda dönüş çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 18:09  Güncelleme: 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uludağ yolunda dönüş çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Haber Videosu

Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Uludağ'da, akşam saatlerinde dönüşe geçen tatilciler trafik çilesiyle karşılaştı. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar nedeniyle Uludağ'dan şehir merkezine uzanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, binlerce kişi saatlerce yolda kaldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ve günübirlik ziyaretçilerle dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle Oteller Bölgesi ve pistlerde büyük hareketlilik yaşandı.

PİSTLER DOLDU, TATİLCİLER KADIN TADINI ÇIKARDI

Konaklama tesislerinde doluluk oranları yükselirken, kayak pistlerinde gün boyu yoğunluk oluştu. Günübirlik ziyaretçilerin de bölgeye gelmesiyle Uludağ'da hafta sonu boyunca eğlence ve kış sporları ön plandaydı.

GERİ DÖNÜŞ ÇİLEYE DÖNDÜ

Akşam saatlerinde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte, Uludağ'dan Bursa şehir merkezine inen yol adeta kilitlendi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar, trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Zirveden şehir merkezine uzanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları meydana geldi. Binlerce tatilci, kapanan yolda uzun süre mahsur kaldı.

Yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler sürücüleri uyararak trafiği açmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olaylar, 3-sayfa, Uludağ, Ulaşım, trafik, Tatil, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Uludağ yolunda dönüş çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    ısınıze gelmıyorsa gıtmeyın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Kara kış resmen bastırdı Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

21:42
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe’ye Alman panzeri
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri
21:38
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago’da bir araya geldi
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi
21:11
Ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor, modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor, modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
20:26
Oğuz Aydın’dan Trabzonspor’a cevap
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap
20:18
Zelenski ile görüşecek olan Trump’tan Putin’e telefon
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
20:07
İsrailli Bakan Ben-Gvir’e Necef’te taşlı protesto
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto
18:24
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi 11 ilde eğitime ara
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 11 ilde eğitime ara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 21:57:20. #7.11#
SON DAKİKA: Uludağ yolunda dönüş çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.