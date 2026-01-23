Uludağ'daki Yangın Davasında 2 Sanığa 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Uludağ'daki Yangın Davasında 2 Sanığa 15 Yıl Hapis İstemi

23.01.2026 15:22
Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta'nın davasında, 2 sanık hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uludağ'da geçen yıl 27 Mart'ta milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ile annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili tutuklu 2 sanığın 15'er yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl mart ayında milli kayakçı Berkin, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ve annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın yapılacağı tarihi önümüzdeki günlerde belirleyecek.

Soruşturmanın geçmişi

Uludağ'daki bir otelde geçen yıl 27 Mart'ta çıkan yangın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Kemal Usta, oğlu Berkin ve Fikriye Usta kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında oteli işleten firma sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. ve Mert Kaan Ç. tutuklanmış, ilerleyen süreçte Eren T. ve Mert Kaan Ç. tahliye edilmişti.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yangının başlangıç bölgesinin kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan bölgeler olduğu, bu bölgelerin sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu, bölgelerde yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangını şiddetlendirdiği ifade edilen iddianamede, FB Usta firmasının eylemleri ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu belirtilmişti.

İddianamede, "tesisin bütünlüğüne dair mevzuatta belirtilen asgari tedbirleri alma ve aldırma yükümlülüğü üzerinde bulunan Jura Otelcilik firmasının yetkililerinin ihmal ve eylemlerinin olayda ikinci derecede asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı" tespiti yer almıştı.

Sanıklar Cevdet Kadir A. ve Tekin D'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, yangında kusuru bulunmadığı belirlenen Ahmet İ, Eren T, Mehmet Faruk Ç, Mert Kaan Ç, Rafet Alpan Y, Tekin K. ve Zeynep T. hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Hazırlanan 8 sayfalık iddianame, Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Uludağ, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
