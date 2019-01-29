Uludağ Popun Yıldızlarını Ağırlayacak

3-7 Şubat, 7-10 Şubat ve 10-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde Aleyna Tilki, Berkay, Edis, Gülşen, Hande Yener, Teoman gibi birbirinden ünlü isimler Uludağ'ı sallayacak.

3-7 Şubat, 7-10 Şubat ve 10-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde Aleyna Tilki, Berkay, Edis, Gülşen, Hande Yener, Teoman gibi birbirinden ünlü isimler Uludağ'ı sallayacak.



Kayak ve eğlencenin merkezi Uludağ'da düzenlenecek Whitefest, Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayarak. Festival 35'ten fazla popüler sanatçı ve DJ'i hayranlarıyla buluştururken, misafirler kayak ve kış sporları ile kar üzerinde oyunlar, yarışmalarla eğlenceyi zirvede yaşayacak. Aleyna Tilki, Berkay, Edis, Gülşen, Hande Yener, Merve Özbey, Teoman ve Yıldız Tilbe gibi isimler festivalde sahne alacak. - BURSA

Son Dakika » Magazin » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vatandaşlar Karacadağ Kayak Merkezine Akın Etti

Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş, Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Blue TV'den, Sıfır Bir Hayranlarına Müjde! 6'ıncı Sezon İçin Anlaşma Sağlandı

Cem Özer Kendisini Oyundan Atan Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Durumu Kötü Bir Yapımcı