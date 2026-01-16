Ulus Pazarı Kapatıldı, Turistler Şaşırdı - Son Dakika
Ulus Pazarı Kapatıldı, Turistler Şaşırdı

Ulus Pazarı Kapatıldı, Turistler Şaşırdı
16.01.2026 16:59
Edirne Belediyesi, Ulus Pazarı'nın kapatıldığını duyurdu. Turistler pazarın kapalı olduğunu görünce geri döndü.

EDİRNE Belediyesi, borçlarına karşılık SGK'ya devretmeye hazırlandığı, Bulgar ve Yunan müşterilerin uğrak noktası Ulus Pazarı için kapatma kararı aldı. Kararının ardından, durumdan habersiz alışveriş için gelen yerli ve yabancı müşteriler, pazarın kapısından döndü.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte her cuma günü açılan, Bulgar ve Yunan turistler başta olmak üzere hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı'nın, yönetmeliğe uygun olmayan süreçler nedeniyle ekim ayı sonunda kapatılacağını duyurdu. Belediye ekipleri tarafından alınan kararla pazarın kapısına kilit vurulup, önlem amaçlı önüne kamyon çekildi. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi yönetimi, belediyenin aldığı karara itiraz amaçlı Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, 30 günlük geçici yürütmeyi durdurma kararı verdi. Edirne Belediyesi, Ocak ayıyla birlikte sürenin dolmasının ardından yeniden harekete geçti. Belediye başkanı Filiz Gencan, geçtiğimiz hafta pazarın son kez açıldığını, bu haftadan itibaren artık açılmayacağını söyledi.

PAZARI KAPALI GÖREN BULGAR TURİSTLER GERİ DÖNDÜ

Kararın ardından pazar bugün ilk kez kurulmadı. Gelişmeden haberi olmayan çok sayıda yerli ve yabancı müşteri, sabah erken saatlerden itibaren Ulus Pazarı'nın kurulduğu alana geldi. Pazarın kurulmadığını gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Ulus Pazarı'na sabah saatlerinde tur otobüsleriyle alışveriş gelen Bulgar turistler, pazarın kurulmadığını öğrenince yeniden otobüslere binerek alandan ayrıldı.

Bulgar turistlerden Radostin Radiev, pazarı sıkça ziyaret ettiğini dile getirerek, pazar alanını boş görünce şaşırdığını ifade etti. Bölgedeki esnaf ve belediye yetkililerinden bilgi alan Radıev, daha sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA

