ULUSDER DEİK Yapılanmasına Geçişte Son Aşamada

04.02.2026 13:46
ULUSDER, DEİK yapılanmasıyla uluslararası alanda daha güçlü bir temsil kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER), Genel Başkan Özcan Polat liderliğinde kurumsal yapılanmasında stratejik bir dönüşüme giderek DEİK yapılanmasına geçiş sürecinde sona geldi.

Uluslararası vizyon doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER), kurumsal yapısında önemli bir dönüşüm sürecini hayata geçirdi. ULUSDER Genel Başkanı Özcan Polat öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, derneğin uluslararası hedeflerini daha etkin ve kurumsal bir zeminde gerçekleştirmek amacıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yapılanmasına geçiş sürecinin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Bu çerçevede, ULUSDER'in bugüne kadar ULUSKON çatısı altında yürüttüğü çalışmaların kurumsal olgunluğa ulaştığı, yönetim kurulu kararıyla birlikte yeni dönemde DEİK yapılanmasıyla yoluna devam edilmesine karar verildiği ifade edildi. Söz konusu geçişin, ULUSDER'in uluslararası alandaki temsil gücünü daha üst seviyeye taşıma hedefinin önemli bir adımı olduğu kaydedildi.

ULUSDER Genel Başkanı Özcan Polat, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, derneğin bugün geldiği noktada uluslararası temsil gücünü daha etkin kullanabilecek bir kurumsal kapasiteye ulaştığını belirtti. DEİK yapılanmasıyla birlikte yalnızca süreci takip eden değil, karar alma ve istişare mekanizmalarında aktif rol üstlenen bir yapıya geçildiğini ifade eden Polat, bu adımın ULUSDER'i hem ulusal hem de küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyacağını vurguladı.

Gerçekleştirilen bu dönüşümle birlikte ULUSDER'in, sahada elde ettiği birikimi uluslararası karar ve iş birliği mekanizmalarına taşıması hedefleniyor. Yeni dönemde derneğin, uluslararası platformlarda temsil edilen, görüş sunan ve yön veren bir aktör olarak konumlanması amaçlanıyor. Bu doğrultuda ULUSDER, DEİK çatısı altında kurumsal üye statüsüyle çalışmalarını sürdürecek. DEİK yapılanmasına geçiş süreciyle birlikte ULUSDER'in, özellikle Malatya'nın dış ticarette daha görünür ve rekabetçi bir şehir haline gelmesi için çalışmalarını artırması bekleniyor. Malatya merkezli firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlara erişimlerinin sağlanması ve şehrin üretim gücünün küresel ticaret ağlarına entegre edilmesi, yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

