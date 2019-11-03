Son Dakika Haberleri: ULUSKON Afrika'da 80 milyar dolarlık projeleri hayat geçirmeye hazırlanıyor
Son Dakika Ekonomi ULUSKON Afrika'da 80 milyar dolarlık projeleri hayat geçirmeye hazırlanıyor

ULUSKON Afrika'da 80 milyar dolarlık projeleri hayat geçirmeye hazırlanıyor

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Projelerden Sorumlu Danışmanı Erdal Özdemir, başta Senegal ve Çad olmak üzere bütün Afrika'da havaalanı, demiryolu, inşaat ve enerji projelerini hayata geçirmek için kalabalık bir iş heyetiyle Afrika'ya gitmeye hazırlandıklarını söyledi.

ULUSKON Afrika'da 80 milyar dolarlık projeleri hayat geçirmeye hazırlanıyor, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Projelerden Sorumlu Danışmanı Erdal Özdemir, başta Senegal ve Çad olmak üzere bütün Afrika'da havaalanı, demiryolu, inşaat ve enerji projelerini hayata geçirmek için kalabalık bir iş heyetiyle Afrika'ya gitmeye hazırlandıklarını söyledi.


Atlantis Projesi'nin de sahibi olan ULUSKON Projelerden Sorumlu Danışmanı Erdal Özdemir, ULUSKON olarak gidecekleri Afrika ülkelerinde hazırlamış oldukları altyapı ve üst yapı ile enerji projelerini bir bir hayata geçireceklerini kaydetti. Özdemir, "Uluslararası finans kuruluşları ile yapmış olduğumuz protokollerle Afrika'daki projelere aynı zamanda finans aktaracaklarını dile getirdiler. Afrika'daki projeleri yapmak için yaklaşık 80 milyar dolar finans hazırladık. ULUSKON Genel Başkanımız Nezaket Emine Atasoy başkanlığında yapılacak olan Afrika ziyaretlerinden büyük projelere imza atarak döneceğiz" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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