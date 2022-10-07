Uluslararası 25 Basın ve İfade Özgürlüğü Örgütü, Milletvekillerine "Sansür Yasası" Teklifine Karşı Oy Vermeleri Çağrısı Yaptı

25 uluslararası medya ve ifade özgürlüğü örgütü, milletvekillerine "sansür yasası" teklifine karşı oy kullanmaları çağrısında bulundu. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'nin (ECPMF) açıklamasında, "Medya özgürlüğü ve insan hakları örgütlerinden oluşan bir konsorsiyum, dezenformasyon yasa tasarısının sonuçlarını siyasetçiler ve medya paydaşlarıyla tartışmak ve bağımsız gazetecilerin özgür ve adil seçim ilkelerine uygun olarak kamu meselelerini haberleştirmede karşılaştıkları zorlukları ele almak üzere 12-14 Ekim tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek" denildi.

ECPMF, 25 uluslararası medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve gazeteci örgütünün milletvekillerine, kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar ve hapis cezaları öngören kanun teklifine ilişkin çağrıda bulunduğunu açıkladı. ECPMF'den yapılan açıklama şöyle:

"Yirmi beş uluslararası medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve gazeteci örgütü, milletvekillerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) iktidar ittifakı tarafından 4 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'na sunulan 'dezenformasyon ve yalan haber' yasa tasarısına karşı oy kullanmaları çağrısında bulundu.

İlk olarak haziran ayında meclise sunulan ancak iki iktidar partisi arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle komisyon aşamasından sonra ertelenen tasarı, sivil toplum ve gazetecilik camiasından gelen sert eleştirilere rağmen bu hafta hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden Meclis Genel Kurulu'na sunuldu.

"TASARI, SEÇİM ÖNCESİ HABERCİLİK FAALİYETLERİNİN KRİMİNALİZE EDİLMESİ İÇİN BİR ÇERÇEVE SUNUYOR"

Tasarı, Türkiye'de 2023 yılında yapılacak genel seçimler öncesinde hükümetin kamusal tartışmayı daha da bastırmasına ve kontrol etmesine olanak sağlayacak şekilde, çevrimiçi bilginin kapsamlı bir şekilde sansürlenmesi ve habercilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesi için bir çerçeve sunuyor.

Tasarı şunları öngörmektedir:

-Korku veya panik yaratmak, ülkenin iç veya dış güvenliğini, kamu düzenini ve toplumun genel sağlığını tehlikeye atmak amacıyla kasıtlı olarak 'dezenformasyon ve yalan haber' yayınlamaktan suçlu bulunan kişiler için üç yıla kadar hapis cezası.

-Bilginin anonim hesaplardan, kimliğini gizleyen bir kişi tarafından ya da bir örgütün faaliyetlerinin bir parçası olarak yayınlanması durumunda cezanın yüzde 50 oranında artırılması.

-Basın kanununun internet haber sitelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi. Bu sayede hükümet, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) genişletilmiş rolünü kullanarak, yazılı basında olduğu gibi eleştirel yayın organlarını dışlarken, internet üzerinden propagandayı finanse edebilecek.

-Muğlak bir ifade ile oluşturulmuş olan dezenformasyon ve 'kasıt' tanımlarıyla, Türkiye'nin son derece siyasallaşmış yargısı tarafından denetlenen tasarı, milyonlarca internet kullanıcısını da cezai yaptırım riskiyle karşı karşıya bırakacak ve 2023 seçimleri öncesinde kapsamlı bir sansüre ve otosansüre yol açabilecektir.

"BİR KONSORSİYUM 12-14 EKİM'DE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK"

Medya özgürlüğü ve insan hakları örgütlerinden oluşan bir konsorsiyum, dezenformasyon yasa tasarısının sonuçlarını siyasetçiler ve medya paydaşlarıyla tartışmak ve bağımsız gazetecilerin özgür ve adil seçim ilkelerine uygun olarak kamu meselelerini haberleştirmede karşılaştıkları zorlukları ele almak üzere 12-14 Ekim tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek."

İmzacılar ise şöyle belirtildi:

-Amerika PEN

-Article 19

-Articolo 21

-Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

-Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ)

-Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

-Bağımsız Gazetecilik Platformu P24

-Danimarka PEN

-Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)

-Gazetecilikte Kadınlar Koalisyonu (CFWIJ)

-Güneydoğu Avrupa Medya Kurumu (SEEMO)

-İngiltere PEN

-İsveç PEN

-Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)

-Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

-Norveç PEN

-Özgürlük Evi (FH)

-Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)

-Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)

-Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

-Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)

-Uluslararası Karikatürist Hakları Ağı (CRNI)

-Uluslararası PEN

-Uluslararası İfade Hürriyeti (IFEX)

-Yabancı Medya Derneği (FMA)