Son Dakika Haberleri: Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Protokolü İmzalandı

Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Protokolü İmzalandı

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası protokolü imzalandı.

Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Protokolü İmzalandı, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası protokolü imzalandı.

Çubuk Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen törende, bu yıl beşincisi düzenlenecek turnuva için Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında protokol yapıldı.

Törene Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, federasyonun Çubuk Temsilcisi Veysel Kılıçarslan katıldı.

Başkan Acehan, yaptığı konuşmada, uluslararası satranç turnuvasına her yıl ilginin arttığını söyledi.

Satranç'ın beyin sağlığını korumak ve uzun yaşamak açısından faydalı olduğunu belirten Acehan, "Beyin egzersizi vücut için kas egzersizinden çok daha önde geliyor. O nedenle dikkat edin okuyan, yazan, şarkı söyleyenler hep uzun yaşarlar. Bu nedenle de biz göreve geldiğimiz günden bu tarafa satranç turnuvalarına hep destek olduk. Bu turnuvaların ayını zamanda hem kültürel hem sosyal hem de ekonomik açıdan büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Turnuvanın uzun yıllar devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

Federasyonu Başkanı Tulay da Ankara'da ilk uluslararası turnuvaya Çubuk'ta başladıklarını anımsattı.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tulay, şunları kaydetti:

"Bugün bu protokolü imzalarken çok güzel bir siyasi tabloya şahit oldum. Hem belediye başkanımız hem de belediye başkan adayı Baki Demirbaş ile protokolü imzaladık. Umarız bu güzel tablo tüm yurdumuza örnek olur. Temmuz ayında yapılacak turnuvanın büyük ses getirecek. Turnuvaya 15'den ülkeden 800'ün üzerinde sporcu bekliyoruz. Oldukça güzel ödüller ve güzel bir organizasyon olacak."

AK Parti Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş de "Allah nasip eder, halkımız da teveccüh gösterirse göreve geldiğimizde sosyal ve sportif aktivitelere daha çok ağırlık vereceğiz."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:49 Kaynak: AA

Spor
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